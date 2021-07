Cliniche psichiatriche sporche e con farmaci scaduti, i Nas ne scoprono quattro Cliniche psichiatriche sporche, piene di umidità e con farmaci scaduti, con attrezzature malfunzionanti e potenzialmente pericolose per i pazienti. Una di esse è finita sotto sequestro perché perfino abusiva: non aveva autorizzazioni. Quattro quelle scoperte dai Nas tra Cervinara, Solofra, Cava de’ Tirreni e Scafati.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Quattro cliniche psichiatriche sporche e perfino con farmaci scaduti quelle scoperte dai carabinieri del Nas tra le province di Caserta, Avellino e Salerno. Per una di esse è scattato il sequestro penale, tali erano le condizioni riscontrate all'interno. In un quinto caso invece è stato sanzionato il responsabile della struttura, una residenza sanitaria per disabili psichici a Mondragone e gestita dall'Azienda Sanitaria Locale di Caserta, perché all'interno era stata ritrovata una bombola di ossigeno da usare in caso di emergenza che però è risultata scaduta nel novembre del 2020.

Il caso più grave a Cervinara, in provincia di Avellino, dove è scattato il sequestro penale dell'intero ambulatorio di salute mentale perché abusivo (era sprovvisto di autorizzazione), ma anche carente sotto il punto di vista dei requisiti minimi igienico-sanitari, nonché perché al suo interno vi erano nove confezioni di farmaci scaduti che venivano somministrati ai pazienti all'interno. Nelle altre tre strutture sanzionate, sparse tra Solofra (provincia di Avellino), Scafati e Cava de' Tirreni (entrambe in provincia di Salerno), oltre a carenze igienico-strutturali ed organizzative, è stata scoperta anche l'assenza il sistema per la richiesta di assistenza nei posti letti, malfunzionamenti degli impianti di illuminazione, inidoneità delle stanze riservate all'isolamento dei degenti Covid-19, e perfino frigoriferi per la custodia dei farmaci guasti o privi di sistemi per la rilevazione della temperatura, oltre ad ambienti che presentavano perfino umidità diffusa sulle pareti, con tutti i rischi annessi per la salute dei pazienti.