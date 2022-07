Clementino: “Ma quale patente ritirata, eccola: ho solo pagato una multa” Il rapper napoletano replica: “Ma quale patente ritirato, ho solo pagato una multa. Eccola qua, assieme al verbale pagato”.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Niente patente ritirata, ma solo una multa per aver guidato senza patente. Clementino racconta la sua versione sulla vicenda che nelle ultime ore ha fatto rapidamente il giro della Rete, che parlava di una patente ritirata perché il rapper napoletano era stato sorpreso mentre guidava una vettura a Noleggio con Conducente senza essere in possesso del Certificato di Abilitazione Professionale (Cap) necessario. E lo ha fatto a modo suo, con un video pubblicato sui propri canali social dall'esterno del commissariato di polizia di Ischia, dove si trova in questi giorni nell'ambito del suo Black Pulcinella Summer Tour.

"Eccoci qua, è arrivato il momento di spiegare alcune cose", ha detto Clementino, "Sono al commissariato di polizia di Ischia, dove ho risolto questa situazione. Non mi è stata ritirata la patente, eccola qui come potete vedere. E questo invece è il verbale della multa che ho appena pagato perché non avevo la patente con me: è accaduto semplicemente questo", ha aggiunto Clementino, concludendo poi: "chiedo quindi a tutti di non dire stron*ate". Il rapper partenopeo ne ha poi approfittato per lanciare anche un appello: "Vi aspetto domani sera a Catania!". Nella città catanese di Castel di Iudica, infatti, continuerà domani 16 luglio il Black Pulcinella Summer Tour, le cui date successive sono: 17 luglio a Messina, 21 luglio a Valmontone (Roma), quindi 26 luglio Jelsi (Campobasso), 27 luglio a Visciano (Napoli), poi Firmo (Cosenza) il 29 luglio, Delianuova (Reggio Calabria) il 30 luglio, Francoforte (Siracusa) il 7 agosto, Tolve (Potenza) il 17 agosto e Ascoli Satriano (Foggia) il 20 agosto.