Classifica criminalità: Napoli non è più tra le prime 10 città. La peggiore è Milano Napoli esce dalla triste classifica delle prime 10 città col maggior tasso di criminalità in Italia, elaborata dal Sole 24 Ore.

A cura di Redazione Napoli

Napoli esce dalla top 10 della nient'affatto bella classifica delle città col maggior tasso di criminalità in Italia. È una delle novità dell’edizione 2024 dell'indice di criminalità del Sole 24 Ore, è consultabile sul sito internet del quotidiano economico. La top 10 della classifica è popolata da grandi città e mete turistiche: Firenze (terzo posto), Rimini (quarta), Torino (quinta), Bologna (sesta), Prato (settima), Imperia (ottava)e Livorno (decima). E appunto, al dodicesimo posto c'è Napoli che invece il posto a Venezia (nona) tra le prime dieci province per numero di reati registrati nel 2023.

A incidere sul trend delle denunce sono anche le presenze temporanee o turistiche, che tuttavia non rientrano tra i residenti usati come parametro. Le città più sicureIn controtendenza rispetto ai grandi centri urbani, le province di Oristano, Potenza e Treviso risultano essere le più sicure d’Italia, posizionandosi in fondo alla classifica. Qui le denunce sono decisamente inferiori, segno di un maggiore controllo del territorio o di una possibile omertà per l'assenza di un’efficace azione dello Stato.

La maglia nera va a Milano, che si conferma la città con il maggior numero di reati denunciati nel 2023, con oltre 7mila segnalazioni ogni 100mila abitanti nel 2023. Nel capoluogo lombardo, da anni in cima a questa classifica, le denunce sono in crescita del 4,9% rispetto al periodo pre-pandemia, con record negativi nei furti e nelle rapine.