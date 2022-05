Alla Città Metropolitana di Napoli omaggio ad Almirante, leader del MSI, e a Donna Assunta Il convegno dal titolo “Giorgio Almirante e/è il futuro” per il 34esimo anniversario della scomparsa del fondatore del partito nato di Destra.

A cura di Pierluigi Frattasi

A Santa Maria la Nova, dove si trova la sede del consiglio della Città Metropolitana di Napoli, un ricordo in omaggio di Giorgio Almirante, fondatore del Msi, il Movimento Sociale Italiano nato nel Secondo Dopoguerra con ispirazione neo-fascista e poi diventato post-fascista e quindi di destra conservatrice, e di sua moglie Donna Assunta, scomparsa il 26 aprile scorso all'età di 100 anni. Il convegno si terrà il 24 maggio prossimo ed è stato organizzato dalla "Fondazione Giorgio Almirante", a 34 anni dalla scomparsa del fondatore del Msi, morto a Roma il 22 maggio del 1988. L'incontro, dal titolo "Giorgio Almirante e/è il futuro", si terrà in via Santa Maria la Nova 44, alle ore 17, ed è previsto anche un ricordo di Donna Assunta Almirante.

Il convegno, scrivono gli organizzatori in un post pubblicato sul profilo Facebook di Donna Assunta, nasce "per ricordare l'impegno politico e i più importanti appuntamenti voluti" da Almirante "nel capoluogo campano di cui è stato anche consigliere comunale". Domenica 22 maggio, invece, a Sicignano degli Alburni nella Chiesa di San Matteo e Santa Margherita, sarà celebrata una funzione religiosa per Donna Assunta e Giorgio Almirante.

A Roma polemiche per il saluto romano ai funerali di Donna Assunta

A Roma hanno fatto discutere i saluti romani e gli slogan fascisti ai funerali di Assunta Almirante (al secolo Raffaela Stramandinoli), il 28 aprile scorso. La cerimonia si è svolta nella chiesa degli artisti di piazza del Popolo. Mentre la bara veniva caricata sul carro funebre, circa trenta persone hanno alzato il braccio destro e fatto il saluto romano. "Camerata Assunta presente", il grido della folla. All'interno della chiesa erano presenti diversi esponenti politici, tra cui Gianni Alemanno, Francesco Storace, rispettivamente ex sindaco di Roma ed ex presidente della Regione Lazio, la leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, Isabella Rauti, Gianfranco Rotondi, Nello Musumeci e Ignazio La Russa.