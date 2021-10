Ciro Modugno, investito e ucciso sullo scooter a 15 anni: preso pirata della strada C’è un indagato per la morte di Ciro Modugno, il ragazzino di 15 anni che è stato investito domenica 10 ottobre, mentre si trovava a bordo del suo scooter a Casal di Principe, nella provincia di Caserta: si tratta di un giovane, alla guida dell’automobile che avrebbe travolto lo scooter di Ciro.

A cura di Valerio Papadia

Un giovane è indagato per la morte di Ciro Modugno, il ragazzino di 15 anni investito e ucciso nella tarda serata di domenica 10 ottobre a Casal di Principe, nella provincia di Caserta: si tratta di un giovane, alla guida dell'auto che ha travolto lo scooter di Ciro, provocandone la morte.

Il pirata della strada si trovava contromano

Secondo una prima ricostruzione effettuata dagli inquirenti che indagano sulla morte del 15enne, il giovane alla guida dell'auto pirata avrebbe imboccato contromano corso Umberto I, dove si è verificato il tragico incidente, travolgendo lo scooter guidato da Ciro Modugno.

L'incidente e la morte in ospedale

Domenica 10 ottobre, subito dopo il tragico schianto, Ciro era stato soccorso dai sanitari del 118 e trasportato d'urgenza all'ospedale San Giuseppe Moscati di Aversa, dove le sue condizioni di salute erano apparse subito molto gravi, tanto che l'Avis aveva lanciato un appello affinché si donasse sangue per aiutare il 15enne. Purtroppo, nella giornata di ieri, il 15enne non ce l'ha fatta ed è deceduto in ospedale. Come da prassi in caso di incidenti stradali che si rivelano mortali, la salma del 15enne è stata sottoposta a sequestro ed è stata disposta l'autopsia, che chiarirà le esatte cause della morte e si rivelerà utile alle indagini.

Appresa la notizia del decesso di Ciro Modugno, il sindaco di Casal di Principe, Renato Natale, ha scritto sui social network: "È una di quelle notizie che non si vorrebbe ricevere. Si resta senza parole davanti al dolore dei familiari e degli amici. Siamo vicini a chi in questo momento è colpito nei suoi affetti più cari".