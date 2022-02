Ciriaco De Mita ricoverato e operato d’urgenza al Moscati per frattura al femore L’ex presidente del Consiglio e leader Dc ricoverato e operato d’urgenza all’ospedale Moscati di Avellino per una frattura al femore. Intervento riuscito.

A cura di Pierluigi Frattasi

L'ex presidente del Consiglio e leader Dc, Ciriaco De Mita, è stato ricoverato e operato d'urgenza all'ospedale Moscati di Avellino per una frattura al femore. L'intervento, a quanto si apprende, sarebbe perfettamente riuscito. De Mita, oggi 94enne, riveste attualmente la carica di sindaco di Nusco, Comune dell'Irpinia. L'ex presidente del Consiglio dei ministri (1988-89) si sarebbe fatto male in un incidente domestico, mentre si trovava nella sua villa a Nusco.

De Mita è stato ricoverato ieri pomeriggio, attorno alle ore 16,30. L'intervento chirurgico è stato eseguito nella notte dall'equipe dal primario del reparto di Ortopedia Antonio Medici, e, come detto, è perfettamente riuscito. De Mita è attualmente ancora ricoverato presso il reparto di ortopedia e traumatologia, per la convalescenza. Non ci sono, al momento, comunicazioni ufficiali da parte dell'azienda ospedaliera di Avellino sulle condizioni di salute dell'ex presidente del consiglio e segretario nazionale Dc. Le sue condizioni, ad ogni modo, da quanto appreso da chi gli è vicino, sarebbero buone.

Incidente in casa a inizio febbraio

L'ex leader della sinistra Dc sarebbe rimasto vittima di un incidente domestico avvenuto il 2 febbraio scorso nella sua abitazione di Nusco. De Mita aveva festeggiato il suo 94esimo compleanno, in maniera privata e sobria, come secondo le sue abitudini tradizionali, circondato solo dall'affetto della moglie Annamaria Scarinzi e dei quattro figli, Giuseppe, Antonia, Simona e Floriana. Il mese scorso, De Mita era stato ricevuto in udienza a Roma da Papa Francesco.