Circumvesuviana, viaggiatori imprigionati in stazione: scesi dal treno, trovano i cancelli chiusi Il disservizio questa mattina alla fermata Bartolo Longo di San Giorgio a Cremano. I pompieri hanno dovuto tagliare i cancelli per liberarli. L’Eav apre indagine interna.

A cura di Pierluigi Frattasi

Foto da FB / Circumvesuviana. Guida alle soppressioni e ai misteri irrisolti

I passeggeri scendono dal treno della Circumvesuviana, ma trovano i cancelli della stazione chiusi e restano imprigionati per 40 minuti all'interno. Caos questa mattina alla fermata di via Bartolo Longo a San Giorgio a Cremano, in provincia di Napoli. Per liberare i viaggiatori, è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco che hanno dovuto tagliare le grate del cancello di ingresso. Contemporaneamente, l'Eav, la società che gestisce la Circumvesuviana, aveva già inviato un treno straordinario per riprendere i passeggeri rimasti bloccati e consentire loro di scendere alla stazione successiva. L'azienda partecipata della Regione Campania si è poi scusata con gli utenti. L'episodio sarebbe da attribuire ad un errore dell'ufficio turni, che avrebbe lasciato scoperta e impresidiata per sbaglio la stazione di Bartolo Longo.

L'Eav: "Aperta indagine interna"

L'Eav, in una nota, ha spiegato di aver aperto una indagine interna per chiarire cosa sia accaduto:

Con riferimento a quanto accaduto questa mattina presso la fermata di Bartolo Longo – scrive la Direzione Infrastruttura di Eav – si precisa che la stazione risultava impresenziata a causa di un errore da parte dell’ufficio che si occupa della comandata turni. EAV ha provveduto a far fermare un successivo treno per consentire ai viaggiatori di recarsi nella stazione più vicina e ad inviare tempestivamente una GPG in possesso delle chiavi e che giunta alle ore 08.35 trovava i Vigili del Fuoco già sul posto. Ovviamente la Dirigenza di EAV si scusa per l’accaduto e precisa che ha aperto un’indagine interna per accertare tutte le responsabilità del caso e mettere in atto i provvedimenti dovuti.

La rabbia dei viaggiatori

Il disservizio è stato particolarmente avvertito dai viaggiatori anche perché avvenuto in un orario di punta per lavoratori pendolari e studenti. Sulla pagina Facebook satirica "Circumvesuviana. Guida alle soppressioni e ai misteri irrisolti", che ha pubblicato le foto di quanto accaduto: "Poco fa – è scritto nel post a corredo – quando i passeggeri scesi dal treno Napoli-San Giorgio, alla fermata di Bartolo Longo, si sono accorti che la stazione era chiusa e si sono ritrovati imprigionati al suo interno. Attualmente (alle 8.14) i passeggeri sono bloccati ancora al suo interno, da ben 40 minuti, e da poco sono arrivati i pompieri che stanno letteralmente (e giustamente) segando via la serratura per far uscire i viaggiatori".