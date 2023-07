Circondata l’ambulanza con a bordo il presunto assassino del 17enne Giuseppe Turco L’episodio il 29 luglio, il mezzo trasportava il 20enne in carcere per l’omicidio del 17enne Giuseppe Turco a Casal di Principe (Caserta).

Potrebbe essere stato un tentativo di evasione, quello accaduto sabato, 29 luglio, scorso all'ospedale di Aversa, in provincia di Caserta, dove un'ambulanza che trasportava un giovane detenuto nel carcere di Santa Maria Capua Vetere è stata circondata da una quindicina di persone. A denunciare l'episodio, su cui sono in corso accertamenti, è il sindacato Sappe, secondo cui il giovane potrebbe aver simulato un tentativo di suicidio e avere avvisato conoscenti perché tentassero di liberarlo una volta in ospedale.

Protagonista è il 20enne Anass Saanud, di origini marocchine, in carcere per l'omicidio di Giuseppe Turco, il 17enne ucciso a coltellate nella notte del 30 giugno scorso a Casal di Principe; la vittima sarebbe stata uccisa durante una lite nata per motivi passionali, per una ragazza che avrebbe frequentato prima il 17enne e successivamente si sarebbe legata all'assassino. Saanud, inizialmente fuggito, era stato rintracciato nelle ore successive in casa sua e nel corso dell'interrogatorio aveva ammesso le proprie responsabilità e si era detto pentito.

