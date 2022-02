Cinquemila euro per entrare al Grande Fratello, condannato per truffa manager di Maddaloni Un manager del Casertano è stato condannato a un anno e 6 mesi di reclusione per truffa: avrebbe promesso ai clienti l’ingresso al Grande Fratello in cambio di migliaia di euro.

A cura di Nico Falco

È stato condannato a un anno e sei mesi di reclusione Angelo Esposito, manager di Maddaloni (Caserta), titolare di un'agenzia di spettacoli di San Marco Evangelista, accusato di avere incassato soldi con la promessa dell'ingresso nella casa del Grande Fratello. La sentenza, di primo grado, è stata emessa dal giudice Luciana Crisci del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere.

Secondo quanto emerso Esposito avrebbe raggirato diverse persone che si erano affidate alla sua agenzia. Inizialmente avrebbe fatto firmare un contratto per un prezzo molto basso, 150 euro, col quale si impegnava a gestire l'immagine della persona per lanciarla nel mondo dello spettacolo. Poi, però, avrebbe prospettato la possibilità di diventare concorrenti dello show televisivo.

Per garantire la partecipazione avrebbe chiesto altro denaro: dai 3 ai 5mila euro, che diversi clienti avrebbero versato. La chiamata dalla produzione del Grande Fratello (che non risulta coinvolta), però, non è mai arrivata. Da qui, la decisione delle vittime di sporgere rivolgersi alle forze dell'ordine. Dopo la prima denuncia per truffa, partita da Stefania La Greca, ex candidata alle elezioni regionali e aspirante concorrente del Grande Fratello, altri clienti dell'agenzia si erano fatti avanti.

Alcuni avevano raccontato che i soldi sarebbero stati giustificati con la necessità di seguire corsi di dizione e recitazione, propedeutici all'ingresso nella casa, ma la maggior parte dei denuncianti aveva aggiunto che, dopo aver versato dai 3mila ai 6mila euro, i risultati promessi non sarebbero arrivati e il manager avrebbe anche smesso di rispondere alle telefonate.