Cinque cuccioli di cane abbandonati davanti al cimitero: salvati dai carabinieri, avevano solo 50 giorni Accade a Lacedonia, nella provincia di Avellino: i cinque cani, molto piccoli, sono stati salvati dai carabinieri forestali e affidati a un canile.

A cura di Valerio Papadia

I 5 cuccioli salvati dai carabinieri a Lacedonia

Erano venuti al mondo da pochissimo, da appena 50 giorni e, se non fossero stati trovati in tempo, sarebbero sicuramente andati incontro a un destino nefasto: cinque cuccioli di cane sono stati salvati dai carabinieri oggi a Lacedonia, nella provincia di Avellino. Il Gruppo Forestale dei carabinieri di Lacedonia, impegnati in un servizio di controllo del territorio per la lotta ai reati ambientali e la tutela della fauna, si sono imbattuti nei cinque cuccioli, di razza meticcia, che qualcuno aveva abbandonato nei pressi del cimitero comunale.

I cuccioli sono stati affidati a un canile

I cuccioli sono stati tratti in salvo dai militari dell'Arma e poi visitato da un veterinario dell'Asl di Avellino, che ne ha constatato, per fortuna, l'ottimo stato di salute, segno che probabilmente erano stati abbandonati in tempi abbastanza recenti. Dopo gli esami del caso, i cinque cuccioli sono stati affidati a un canile convenzionato di Montoro. I carabinieri hanno poi avviato le indagini per identificare l'autore – o gli autori – dell'abbandono dei cinque animali.

Non un episodio isolato: soltanto due mesi fa tre cuccioli abbandonati in strada

Non è la prima volta, purtroppo, che nella provincia di Avellino si verificano episodi del genere. Nello scorso settembre, soltanto due mesi fa, nella vicina Bisaccia tre cuccioli di cane vennero abbandonati in strada, col rischio di essere investiti dalle automobili in transito. Anche in quella occasione, i tre cani vennero salvati dai carabinieri, intervenuti tempestivamente sul posto.