video suggerito

Va in tenda a pescare in riva al Lago di Conza in Irpinia: trovato morto il giorno dopo Il corpo di un 46enne di Sturno è stato trovato all’interno di una tenda dove l’uomo si era accampato ieri pomeriggio per pescare, in riva al Lago di Conza. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Giuseppe Cozzolino

4 CONDIVISIONI condividi chiudi

I carabinieri attorno la tenda dove è stato trovato il corpo di un 47enne avellinese

Il corpo privo di vita di un 46enne della provincia di Avellino è stato trovato all'interno di una tenda sulla riva del lago di Conza della Campania: sul posto sono giunti i carabinieri della compagnia di Sant'Angelo dei Lombardi per gli accertamenti del caso. Nessuna ipotesi è al momento pienamente esclusa: stando a quanto ricostruito finora, l'uomo è risultato essere un 46enne di Sturno, in provincia di Avellino, che nel pomeriggio di ieri si sarebbe accampato nei pressi della riva nord della diga di Conza, per pescare.

Questa mattina, il corpo privo di vita è stato rinvenuto, dopo una segnalazione al 112, all'interno della tenda, dove erano presenti gli effetti personali dell'uomo, che ne hanno permesso una rapida identificazione. Il personale della guardia medica di Sant’Andrea di Conza, che ha constatato il decesso, non avrebbe rilevato segni di violenza esterna. Ma è altamente probabile che nelle prossime ore possa venir disposta l'autopsia sulla salma da parte della magistratura, per capire meglio quali siano le reali cause del decesso. Gli accertamenti sono in corso da parte dei Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Sant'Angelo dei Lombardi.

I carabinieri sul luogo del ritrovamento del corpo, sulla riva nord del Lago di Conza