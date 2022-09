Tre cuccioli di cane abbandonati in strada, rischiano di essere investiti: salvati dai carabinieri Accade a Bisaccia, nella provincia di Avellino, dove i carabinieri forestali si sono imbattuti nei cuccioli, togliendoli dalla strada.

A cura di Valerio Papadia

Sono piccolissimi, hanno appena due mesi di vita, ma questo non ha impedito ai proprietari di abbandonarli per strada, lasciandoli al proprio destino, che poteva essere infausto se non fossero intervenuti i carabinieri: i militari, a Bisaccia, nella provincia di Avellino, hanno salvato tre cuccioli di cane che erano stati abbandonati. I carabinieri della stazione forestale di Lacedonia, impegnati in un ordinario servizio di controllo del territorio, hanno notato i cuccioli mentre transitavano in località Setoleto: i cani, dopo essere riusciti ad uscire dalla scatola nella quale erano stati abbandonati, vagavano per la strada, mettendo a rischio la proprio incolumità così come quella degli automobilisti che percorrevano la strada in quel momento.

I militari dell'Arma sono intervenuti immediatamente, mettendo in sicurezza i tre cuccioli. È stato poi richiesto l'intervento del medico veterinario dell'Asl di Avellino, che ha visitato i tre cagnolini: godono di ottima salute e non è stato evidenziato uno stato di malnutrizione. L'Azienda sanitaria locale, nel rispetto delle normative vigenti, ha affidato la custodia dei tre cuccioli al Comune di Bisaccia, che presumibilmente, nei prossimi giorni, avvierà il percorso per darli in affidamento.