Cinque cani legati a una catena: la scoperta in una carrozzeria a Napoli, denunciato il proprietario I cani sono stati sequestrati dai carabinieri forestali in una carrozzeria a San Pietro a Patierno, periferia settentrionale di Napoli.

A cura di Valerio Papadia

Immagine di repertorio

Cinque cani tenuti legati a una catena, in condizioni di salute precarie: questa la scoperta effettuata dai carabinieri del gruppo forestale di Napoli a San Pietro a Patierno, periferia settentrionale della città. I militari dell'Arma hanno rinvenuto i cinque animali durante un controllo in una carrozzeria del quartiere partenopeo: come detto, i cani erano legati a una catena, senza che qualcuno se ne prendesse cura.

Sul posto è intervenuto anche il personale veterinario dell'Asl Napoli 1 Centro, che hanno prestato le prime cure ai cani: gli animali sono stati sequestrati e affidati nuovamente al loro padrone, il proprietario della carrozzeria; si tratta di un uomo di 49 anni, denunciato alla competente Autorità Giudiziaria per maltrattamenti di animali. L'uomo è stato altresì denunciato per illecita gestione di rifiuti.

Cinque cani morti carbonizzati nella provincia di Napoli

Soltanto qualche giorni fa, ad Afragola, nella provincia di Napoli, cinque cani sono purtroppo morti in un incendio. Le fiamme sono divampate in un box auto nel quale si trovavano i cinque animali – quattro dei quali erano cuccioli appena nati – e per i quali purtroppo non c'è stato scampo: i cani, tutti di razza American Bully, sono morti carbonizzati.