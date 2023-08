Ciclista travolto e ucciso da un’automobile a Orta di Atella, inutili i soccorsi Un 52enne è stato investito e ucciso mentre era in bici nella frazione di Casapuzzano (Caserta); sul posto i carabinieri per le indagini, disposta l’autopsia.

A cura di Nico Falco

Immagine di repertorio

Un ciclista è stato travolto e ucciso da un'automobile a Casapuzzano, frazione di Orta di Atella, in provincia di Caserta; l'incidente intorno alle 10 di oggi, 1 agosto, lungo via Bugnano, strada principale del piccolo centro e a pochi passi dallo storico castello. La vittima è stata identificata nel 52enne Harmane El Yazid, di origini marocchine e residente a Succivo (Caserta), regolare sul territorio italiano.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Marcianise e quelli della stazione di Orta di Atella per i rilievi del caso e l'avvio delle indagini. Secondo le ricostruzioni, che per il momento restano al vaglio degli investigatori, il 52enne, che proveniva da un terreno posizionato sul senso opposto di marcia, si sarebbe improvvisamente immesso sulla corsia e sarebbe quindi stato travolto dal veicolo, una Ford Kuga. L'automobilista, un sessantenne residente a Formia (Latina) che stava viaggiando in direzione Orta di Atella, si è fermato dopo l'impatto ed è stato identificato dai militari.

In via Bugnano è intervenuta anche una ambulanza del 118, ma all'arrivo dei sanitari le condizioni del ciclista sono apparse subito critiche; i tentativi di rianimazione si sono rivelati inutili, l'uomo è deceduto in pochi minuti. Il pm di turno ha disposto il sequestro della salma, che è stata trasferita presso l'ospedale di Giugliano in Campania per l'autopsia. L'automobile è stata sottoposta a sequestro e il conducente, come da prassi, è stato trasportato all'ospedale Moscati di Aversa per gli esami volti a verificare l'eventuale assunzione di alcolici o sostanze stupefacenti.