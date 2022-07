Cicciano, ragazzo di 25 anni muore per shock anafilattico: “Punto da un calabrone” Un giovane di 25 anni di Cicciano (Napoli) è deceduto nel pomeriggio di ieri nell’ospedale di Nola; aperto un fascicolo: sarebbe morto per una puntura di insetto.

A cura di Nico Falco

Un ragazzo di 25 anni di Cicciano (Napoli), Antonio Piccolo, è deceduto nel pomeriggio di ieri, 21 luglio, nell'ospedale di Nola. Il decesso sarebbe sopravvenuto per uno shock anafilattico, il giovane sarebbe stato punto sul sopracciglio da un insetto. La Procura di Nola ha aperto un fascicolo e disposto l'autopsia. Lo apprende Fanpage.it da fonti qualificate.

Il 25enne è stato soccorso intorno alle 15:30 tra le palazzine del rione Gescal di Cicciano, all'arrivo dei sanitari le sue condizioni erano già molto gravi; gli sono state praticate le manovre rianimative e, caricato in ambulanza, è stato trasferito al Pronto Soccorso di Nola, dove gli è stato praticato ancora il massaggio cardiaco ma poco dopo il suo cuore ha smesso di battere. In ospedale sono intervenuti i poliziotti del commissariato di Nola per l'avvio delle indagini.

Secondo la ricostruzione Piccolo si sarebbe sentito male mentre si trovava con due amici nei pressi dello stadio di Cicciano, dove i tre si erano diretti dopo aver finito di lavorare nella zona Asi di Nola. Il 25enne avrebbe cominciato a stare male subito dopo essere stato punto al volto da un insetto, probabilmente un'ape o un calabrone.

Gli amici lo avrebbero quindi caricato in auto, con l'obiettivo di portarlo in ospedale, ma arrivati al rione Gescal il giovane avrebbe perso i sensi e sarebbe stato quindi chiamato il 118. Obiettivo degli inquirenti, capire se il decesso sia stato effettivamente causato dalla puntura di insetti, o se il ragazzo avesse poco prima assunto dei farmaci che potrebbero avergli causato una grave reazione allergica.