Cibo surgelato, snack e caffè: era tutto scaduto. Sequestri nei supermercati in provincia di Napoli A Palma Campania, nella provincia di Napoli, i carabinieri hanno controllato diversi supermercati, sequestrando cibo scaduto.

A cura di Valerio Papadia

Immagine di repertorio

Prodotti surgelati, ma anche prodotti da forno, snack e addirittura caffè: il cibo era esposto sugli scaffali e quindi regolarmente in vendita nonostante fosse scaduto ormai da tempo. Questa la scoperta dei carabinieri di Roccarainola nel corso di alcuni controlli volti alla salvaguardia della salute dei consumatori in alcuni supermercati ed esercizi commerciali di Palma Campania, nella provincia di Napoli.

In particolare, i controlli dei militari dell'Arma si sono concentrati su un supermarket-ortofrutta: qui, i carabinieri hanno rinvenuto numerose confezioni di caffè in cialde scadute. Per il proprietario dell'attività commerciale – un uomo di 50 anni del posto – sono scattate sanzioni per un totale di 3.300 euro.

In un altro supermarket, invece, i militari dell'Arma hanno rinvenuto e sequestrato 9 chili di prodotti alimentari scaduti: anche per il proprietario di questo esercizio commerciale – un uomo di 40 anni – è scattata una multa di 3.300 euro. I controlli dei carabinieri volti alla salvaguardia della salute dei consumatori sono stati programmati anche nei prossimi giorni.