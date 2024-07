Cibo in cattive condizioni igieniche e nessuna licenza: sequestrati sei furgoni dei panini sul Lungomare di Napoli

video suggerito

A cura di Valerio Papadia

Una imponente operazione quella andata in scena sul Lungomare di Napoli, volta alla salvaguardia della salute dei cittadini e al rispetto delle regole: gli agenti della Polizia Locale, insieme al personale medico e veterinario dell'Asl Napoli 1 Centro, ai tecnici di Abc ed Enel, hanno controllato i furgoni dei panini che sorgono tra piazza Vittoria, viale Dohrn e largo Sermoneta, riscontrando diverse violazioni. Infatti, sei furgoni sono stati sottoposti a sequestro amministrativo poiché senza autorizzazione all'esercizio dell'attività; per quattro di essi è scattata anche la sospensione dell'attività per carenze igienico-sanitarie.

Nella fattispecie, i sei pub mobili sottoposti a sequestro amministrativo non erano in possesso della SCIA, certificazione necessaria all'esercizio dell'attività. Per quanto riguarda, poi, i quattro pub mobili per cui è stata anche sospesa l'attività, sono stati trovati e sequestrati, complessivamente, 15 chili di prodotti alimentari in cattive condizioni igienico-sanitarie. Gli agenti hanno sequestrato anche tutte le attrezzature rinvenute nei furgoni.

"Prosegue l'azione di rispristino, in sinergia con l'Assessore al Commercio Teresa Armato, delle condizioni di legalità nell'area del Lungomare, Via Caracciolo e Viale Dohrn, iniziata con la chiusura dei chioschi e proseguita con controlli e applicazioni di sanzioni amministrative nei confronti dei pub itineranti che si erano trasformati illegittimamente in postazioni fisse" ha dichiarato Antonio De Iesu, assessore alla Legalità e alla Polizia Locale del Comune di Napoli.