Trasporto pubblico a Napoli

“Ci sono persone sui binari” treni alta velocità sospesi sulla Napoli-Battipaglia per un’ora Sul posto la Polizia Ferroviaria. Ritardi fino a 50 minuti per i treni dell’Alta velocità. Dopo le 11,30 il traffico è tornato regolare.

A cura di Pierluigi Frattasi

Immagine di repertorio

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Trasporto pubblico a Napoli ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

"Ci sono delle persone sui binari". Treni fermi per un'ora sulla tratta di Rete Ferroviaria Italiana (Rfi) sulla Napoli-Battipaglia. Bloccati anche quelli dell'alta velocità. Sul posto sono arrivati gli agenti della Polfer per effettuare i controlli e mettere in sicurezza la linea. Il traffico è stato sospeso dalle 10,30 circa, fino alle 11,30 per consentire le verifiche. Gli effetti sulla mobilità ferroviaria hanno visto 3 treni dell'Alta Velocità con rallentamenti da 20 a 50 minuti, 2 Intercity e 1 Regionale con rallentamenti da 10 a 45 minuti. Solo una ventina di giorni fa era emerso il caso delle ragazzine stese sui binari alla Stazione Rfi di Pompei mentre si scattavano un selfie.

Intervento della Polfer

Rfi ha comunicato che "dalle ore 10.35 sulla linea Napoli – Battipaglia, il traffico ferroviario è sospeso tra Battipaglia e Pontecagnano a causa della presenza di persone non autorizzate in prossimità dei binari. È in corso un intervento da parte delle Forze dell’Ordine per garantire la ripresa del traffico ferroviario".

Rfi: "Traffico regolare dopo le 11,30"

"Dalle ore 11,27, poi, sulla linea Napoli – Battipaglia, il traffico ferroviario, precedentemente sospeso tra Battipaglia e Pontecagnano per la presenza di persone non autorizzate in prossimità dei binari, è tornato regolare dopo l’intervento delle Forze dell’Ordine".

Leggi anche Ztl piazza Dante cancellata per sempre: il Comune spegne le telecamere di via Toledo e via Pessina

Due settimane fa il caso del selfie delle ragazzine sui binari

Finita sul tavolo della Polizia Ferroviaria e dei Carabinieri la fotografia che ritraeva due ragazze distese sui binari nella stazione Rete Ferroviaria Italiana di Pompei (Napoli) intente a fare un video o a scattarsi un selfie. Le forze dell'ordine hanno acquisito lo scatto. La foto, verosimilmente scattata da un passante, era stata condivisa dalla pagina Instagram "Welcome to Favelas".