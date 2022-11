Ragazzine distese sui binari per un video alla stazione di Pompei, aperta indagine Avviata indagine sulla fotografia che ritrae due ragazze distese sui binari della stazione Rfi di Pompei intente a fare un video col telefonino.

A cura di Nico Falco

Finisce sul tavolo della Polizia Ferroviaria e dei Carabinieri la fotografia che ritrae due ragazze distese sui binari nella stazione Rete Ferroviaria Italiana di Pompei (Napoli) intente a fare un video o a scattarsi un selfie. Le forze dell'ordine hanno acquisito lo scatto ieri, è probabile che nelle prossime ore venga aperta un fascicolo dalla Procura di Torre Annunziata; Rete Ferroviaria Italiana sta collaborando con la Polfer per le indagini. La foto, verosimilmente scattata da un passante, era stata condivisa dalla pagina Instagram "Welcome to Favelas".

Ragazze distese sui binari a Pompei per fare un video

L'immagine è stata realizzata da grande distanza, con uno zoom, i dettagli appaiono sgranati ma pare evidente che le due ragazze siano intente a farsi un "selfie estremo", fotografie o video realizzati in situazioni di palese pericolo e che in molte occasioni hanno portato a conseguenze tragiche. Il primo interrogativo su cui si dovrà fare chiarezza riguarda il giorno: lo scatto non sarebbe recente ma risalirebbe a diverse settimane fa, prima che l'erba che si vede sullo sfondo venisse rimossa.

Il luogo, invece, è la stazione Rfi di Pompei, come si evince da diversi dettagli, anche se la fotografia era stata inizialmente diffusa sui social indicando quella della Circumvesuviana: corrispondono il tratto finale della banchina e la segnaletica, oltre al colore dei binari. Nella foto si vede inoltre il semaforo rosso acceso: forse le due ragazze hanno quindi approfittato dello stop al treno (magari dovuto al passaggio a livello che si trova poco più avanti) per scendere sui binari coi telefonini.

Si tratterebbe, se questa versione venisse confermata, di una precauzione che però non annulla la pericolosità del gesto: attraversare i binari resta infatti pericolosissimo in ogni caso e più volte la Polizia Ferroviaria ha raccomandato di utilizzare sempre gli attraversamenti consentiti e, ove presenti, i sottopassaggi.