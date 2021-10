Ci sono 15 ristoranti della Campania nella 50 Top Italy Luxury 2022

Ci sono ben 15 ristoranti campani nell’elenco della Top 50 Italy Luxury 2022: nessuna regione come la Campania, che “doppia” la seconda, la Sicilia, ferma a quota sette. Primo posto invece per lo chef Antonino Cannavacciuolo, con Villa Crespi che è anche l’unico ristorante del Piemonte in classifica.