napoli
video suggerito
video suggerito

Chocoland al Vomero 2025, il programma della fiera a Napoli: gli stand degli artigiani e i laboratori

Dal 13 al 16 dicembre, al Vomero, quartiere collinare di Napoli, si svolge Chocoland 2025, fiera dedicata al cioccolato e ai dolci in generale, giunta alla 17esima edizione.
Sostieni il giornalismo libero di Fanpage.it Abbonati ora
A cura di Valerio Papadia
11 CONDIVISIONI
Immagine

Ritorna a Napoli un appuntamento ormai fisso, atteso da grandi e piccini: dal 13 al 16 novembre al Vomero, quartiere collinare della città, si svolge Chocoland 2025, la fiera che, come indica il nome, è dedicata al cioccolato artigianale. Chocoland, giunto alla 17esima edizione e organizzato da D2 Eventi, si tiene in piazza degli Artisti, nel cuore del Vomero, ed è gratuito. Oltre alle prelibatezze dolciarie, realizzate dai maestri cioccolatieri e provenienti da tutta Italia, la fiera offrirà anche spettacoli, laboratori, show cooking a momenti di animazione per tutta la famiglia.

Tra le novità che questa 17esima edizione di Chocoland proporrà ai visitatori, dal punto di vista gastronomico, c'è il cioccolato a zero calorie di Choco Zero. Chi ha voglia di qualcosa di più "esotico", invece, potrà assaggiare il kurtos, dolce tipico ungherese dalla forma cilindrica, condito con zucchero e cannella. Attenzione anche agli animali domestici, dal momento che a Chocoland 2025 si potrà trovare anche il cioccolato per cani pensato da Zoomiguana. Non mancheranno poi, naturalmente, dolci classici come i waffel o il croccante siciliano.

Per quanto riguarda gli eventi, invece, quest'anno sarà presente il Drago Luminoso, che allieterà i visitatori sabato 15 novembre, dalle 15 alle 21. Il 13 e il 14 novembre, dalle 16 alle 21, sarò invece possibile partecipare ad "Art Attack: fabbrica di cioccolato", un laboratorio dedicato ai più piccoli, che potranno dare sfogo alla propria fantasia e creare i dolci che preferiscono.

Attualità
Eventi e turismo
11 CONDIVISIONI
Immagine
Giù dal balcone di scuola a 12 anni, morta poco dopo. Sul banco un biglietto: "Mi dispiace"
Dramma alla scuola media Aniello Calcara di Marcianise, nel Casertano
La procura apre un'inchiesta. Indaga la Polizia di Stato
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
napoli
api url views