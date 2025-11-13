Chocoland al Vomero 2025, il programma della fiera a Napoli: gli stand degli artigiani e i laboratori

Ritorna a Napoli un appuntamento ormai fisso, atteso da grandi e piccini: dal 13 al 16 novembre al Vomero, quartiere collinare della città, si svolge Chocoland 2025, la fiera che, come indica il nome, è dedicata al cioccolato artigianale. Chocoland, giunto alla 17esima edizione e organizzato da D2 Eventi, si tiene in piazza degli Artisti, nel cuore del Vomero, ed è gratuito. Oltre alle prelibatezze dolciarie, realizzate dai maestri cioccolatieri e provenienti da tutta Italia, la fiera offrirà anche spettacoli, laboratori, show cooking a momenti di animazione per tutta la famiglia.

Tra le novità che questa 17esima edizione di Chocoland proporrà ai visitatori, dal punto di vista gastronomico, c'è il cioccolato a zero calorie di Choco Zero. Chi ha voglia di qualcosa di più "esotico", invece, potrà assaggiare il kurtos, dolce tipico ungherese dalla forma cilindrica, condito con zucchero e cannella. Attenzione anche agli animali domestici, dal momento che a Chocoland 2025 si potrà trovare anche il cioccolato per cani pensato da Zoomiguana. Non mancheranno poi, naturalmente, dolci classici come i waffel o il croccante siciliano.

Per quanto riguarda gli eventi, invece, quest'anno sarà presente il Drago Luminoso, che allieterà i visitatori sabato 15 novembre, dalle 15 alle 21. Il 13 e il 14 novembre, dalle 16 alle 21, sarò invece possibile partecipare ad "Art Attack: fabbrica di cioccolato", un laboratorio dedicato ai più piccoli, che potranno dare sfogo alla propria fantasia e creare i dolci che preferiscono.