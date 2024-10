video suggerito

Chocoland 2024 a Napoli fino al 3 novembre in piazza degli Artisti, Vomero Torna Chocoland a Napoli: fino al 3 novembre, in piazza degli Artisti al Vomero, con stand e spettacoli per la sedicesima edizione della festa della cioccolata. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Giuseppe Cozzolino

21 CONDIVISIONI condividi chiudi

Torna Chocoland a Napoli: fino al 3 novembre, appuntamento in piazza degli Artisti al Vomero, che si trasformerà nella vera e propria Terra dei Golosi, per la sedicesima edizione del festival dedicato alla cioccolata. Presente una nutrita pattuglia di maestri cioccolatieri provenienti dalle zone d'Italia più note per la lavorazione della cioccolata: oltre alla Campania, ci saranno infatti maestri cioccolatieri provenienti da Puglia, Calabria, Sicilia e Lombardia.

Tra i prodotti più "gettonati" ci sono cannoli, pasta di mandorla, cremini, oggettistica in cioccolato, tazzine al cioccolato, graffe, donuts, waffel al cioccolato, liquirizia di Calabria e scorzette di cioccolato. Alcuni dei prodotti riprodurranno anche oggetti di uso comune: dai joypad per i videogiocatori ai personaggi dei cartoni animati, passando per animaletti domestici e non di varie dimensioni.

Presenti anche diversi spettacoli, come il Teatro dei Burattini di Mario Ferraiolo che andrà in scena dalle ore 17 fino al 31 ottobre, e dalle 10 del mattino fino a sera dal 1° al 3 novembre. Ci saranno anche i Laboratori di lingua inglese, dalle ore 16 fino 31 ottobre e dalle 10 del mattino fino alle 13 nei giorni che vanno dal 1 al 3 novembre. Ma non solo: show di clown e magia comica, dinosauri e draghi per i più piccoli, nonché "I Veri Super Eroi", protagonisti di animazione e spettacoli in strada il 2 novembre e presenzieranno praticamente lungo tutto l'arco della giornata: dalle 11 alle 13 del mattino e poi di nuovo nel pomeriggio dalle 17.30 alle 19. Chocoland è un evento gratuito: basterà girare tra gli stand allestiti in piazza degli Artisti al Vomero e scegliere l'attività o la cioccolata più di proprio gradimento.