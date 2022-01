Chiuso un salumificio in Irpinia: 92mila chili di carne sequestrati, valgono 1 milione di euro I carabinieri hanno riscontrato troppe violazioni in materia ambientale e hanno sequestrato l’intero salumificio e tutta la carne in esso contenuta.

A cura di Valerio Papadia

Immagine di repertorio

Un milione di euro di carne è stato sequestrato dai carabinieri a Serino, nella provincia di Avellino. I carabinieri della locale Stazione Forestale, insieme ai colleghi della Stazione Forestale di Volturara Irpina, hanno messo in campo una serie di controlli volti alla prevenzione e alla repressione dei reati ambientali: nell'ambito di accertamenti svolti presso un salumificio di Serino, i militari dell'Arma hanno così riscontrato numerose irregolarità proprio in materia ambientale. Innanzitutto, l'attività non era in regola con le autorizzazioni riguardanti le emissioni in atmosfera e nemmeno con quelle dello scarico dei reflui industriali: sulla base di queste violazioni, i carabinieri forestali hanno così disposto il sequestro preventivo del salumificio.

Sequestrate 92 tonnellate di carne

Insieme all'intera attività commerciale, i carabinieri hanno disposto il sequestro di tutti i generi alimentari che vi hanno trovato all'interno: si tratta di ben 92 tonnellate, vale a dire 92mila chilogrammi, di carne, sia fresca, che in essiccazione, che già confezionata; i militari hanno stimato che il valore commerciale dei prodotti alimentari sequestrati si aggira intorno a un milione di euro. Al termine delle operazioni, i carabinieri hanno denunciato in stato di libertà il proprietario del salumificio alla Procura della Repubblica di Avellino. I controlli dei carabinieri forestali di Avellino volti al contrasto dei reati in materia di ambiente e alla salvaguardia della salute dei cittadini continueranno anche nei prossimi giorni.