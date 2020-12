in foto: Immagine di repertorio

Chiuso il cimitero di Fuorigrotta per un caso Covid questa mattina. Bloccati gli ingressi delle salme per inumazioni, tumulazioni ed altre operazioni cimiteriali. La disposizione è partita dall’Asl Napoli 1 Centro come forma preventiva, nel rispetto delle norme anti-contagio. Mentre è stato già avviato lo screening con i test per il Coronavirus agli altri dipendenti del camposanto e si è in attesa degli esiti. Il cimitero di Fuorigrotta rientra nell’ambito delle competenze della Curia vescovile di Pozzuoli, pur insistendo sul territorio del Comune di Napoli, e anche essendo uno dei cimiteri cittadini non è di competenza pubblica di Palazzo San Giacomo. Il cimitero di Fuorigrotta si trova in via Terracina. Diverse persone hanno appreso della chiusura provvisoria del camposanto una volta arrivati sul posto, quando hanno visto i cancelli sbarrati.

La chiusura del cimitero di Fuorigrotta stamattina ha causato anche disagi all’utenza, che non hanno potuto effettuare le operazioni cimiteriali per i loro cari defunti. Difficile anche riprogrammare i funerali su Poggioreale, visto che le gestioni dei due camposanti sono diverse. A inizio maggio proprio al cimitero di Fuorigrotta chiuso ci fu una protesta dei cittadini che volevano andare a fare visita ai propri cari defunti. Il motivo in quel caso, spiegarono i dipendenti, sarebbe stata la necessità di dover rifare la sanificazione dopo degli accessi non autorizzati, ma anche forse l'impossibilità di celebrare le funzioni religiose. I cimiteri, infatti, sono rimasti chiusi durante il periodo del lockdown ed hanno riaperto solo con la Fase 2 di maggio-giugno.