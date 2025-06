Chiuso Federico Fashion Style a Napoli: il salone nella Coin al Vomero non c’è più

video suggerito

Il parrucchiere per donna Federico Fashion Style, vero nome Federico Lauri

Quando il suo salone di bellezza era stato inaugurato, correva l'anno 2021, era stato accolto da entusiasmo ma anche da feroci polemiche. E ora il salone napoletano di Federico Fashion Style, il parrucchiere noti per i reality show e amato dai personaggi dello spettacolo è chiuso. Nei Grandi Magazzini Coin di via Alessandro Scarlatti al Vomero, lì dove l'hair stylist di Anzio si era ricavato un buon posto con affaccio a vetri sulla frequentatissima strada dello struscio vomerese, ci sono manichini e abiti, non più le poltrone del parrucchiere per donna né tantomeno il suo brand.

Il numero di telefono del salone napoletano è disattivato, Fanpage ha contattato il "quartier generale" dell'imprenditore, vero nome Federico Lauri, classe 1985, ubicato nella cittadina natale, vicino Roma e un addetto ha confermato: «Sì, è impossibile prenotare perché il salone di Napoli è chiuso». Non è chiaro se si tratti di una "pausa" per riaprire – in Coin o altrove in città – o se è definitivamente giunta al termine la presenza dei saloni del parrucchiere di Anzio all'ombra del Vesuvio. Lauri è titolare di altre strutture in Italia fra Roma, Milano, Firenze. Di certo c'è che sul sito internet dell'imprenditore il negozio di Napoli risulta ancora presente, anche se è impossibile contattarlo o prenotare una seduta. E in Coin non vi è più traccia della sua presenza.

L'apertura del salone di Federico Fashion Style a Napoli

Quando il personaggio reso famoso da reality come "Il salone delle meraviglie" e da ospitate a show televisivi del tipo "Ballando con le stelle" e "La pupa e il secchione" aveva deciso di aprire a Napoli il party inaugurale era stato organizzato in pieno stile "glitter": Valeria Marini, Giulia de Lellis, Tina Cipollari e Gianni Sperti, poi festa per 200 persone. Nel corso di questi anni registrati anche dei problemi: a Natale 2022 multa per una festa natalizia non autorizzata; prima ancora – in piena era Covid – multe della Polizia Municipale perché i dipendenti non indossavano la mascherina antivirus.