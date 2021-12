Federico Fashion Style multato a Napoli dai vigili: dipendenti senza mascherina Federico Fashion Style di via Scarlatti, al Vomero, multato dalla Polizia Municipale perché i dipendenti non indossavano la mascherina anti-Covid19.

A cura di Pierluigi Frattasi

Federico Fashion Style di via Scarlatti, al Vomero, multato dalla Polizia Municipale perché i dipendenti non indossavano la mascherina anti-Covid19. Il blitz dei caschi bianchi è avvenuto ieri pomeriggio. Ad allertare le forze dell'ordine i cittadini che passeggiavano lungo la via dello shopping e hanno notato i dipendenti della nota catena di parrucchieri che non indossavano i dispositivi di protezione. Il salone, infatti, è visibile anche da strada grazie alle ampie vetrate. Da qui, l'intervento della Polizia Municipale Unità Operativa del Vomero, che ha sanzionato tre dipendenti per il mancato uso della mascherina all'interno del luogo di lavoro. Violazione che secondo le normative anti-Covid19 prevede una sanzione amministrativa di circa 400 euro. Federico Fashion Style non era presente al momento all'interno del locale.

Il salone di hairstylist, che si trova all'interno del centro commerciale Coin, è stato inaugurato lo scorso 12 luglio con una grande festa alla quale ha partecipato anche lo stesso Federico Fashion Style, nome d'arte di Federico Lauri, conosciuto anche come il “parrucchiere amato dalle dive”. Seppur giovanissimo, è nato infatti nel 1989, Federico, si è fatto subito apprezzare per il grande talento. È stato poi protagonista del programma Tv di Real Time, "Il salone delle Meraviglie", che ne ha fatto una vera e propria star al livello nazionale, sia per la professionalità che per la grande simpatia. Federico Fashion Style è attualmente impegnato nella partecipazione a Ballando con le Stelle, il programma in prima serata su Rai Uno, dove sabato prossimo si contenderà la vittoria sul palco con altre 5 coppie finaliste.