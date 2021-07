Valeria Marini, Giulia de Lellis, Tina Cipollari e Gianni Sperti sono alcune delle persone annunciate al party per l'apertura del salone di Federico Lauri, in arte Federico Fashion Style , il parrucchiere vip noto per le sue trasmissioni televisive che apre i battenti del "Salone delle Meraviglie" a Napoli presso la Coin di via Scarlatti al Vomero.

Il nuovo negozio di Federico Fashion Style

Questo il programma dell'apertura del salone napoletano, quarto in Italia, va ad aggiungersi a quelli di Roma, Anzio e Milano: la cerimonia inaugurale prevede il taglio del nastro alle ore 17:30 di domenica 11 luglio, alla presenza di tanti ospiti del mondo dello spettacolo e della televisione tra cui appunto soubrette e personaggi dei reality, altri amici e ammiratori dell'hair stylist. Allestimenti e performance di artisti circensi realizzati ad hoc e poi la festa proseguirà con un evento esclusivo, suddiviso in due momenti, presso la storica Villa Domi, un antico monastero trasformato nel ‘700 in un'incantevole dimora con vista mozzafiato sul Golfo di Napoli.

La cena vip per 200 persone

Si inizierà con una cena di gala riservata a 200 persone “super vip” con spettacoli con luci laser a cura di Eos, intrattenimento musicale di Mbarka Bouaida, spettacolo freestyle del giovane e pluripremiato bartender e mixologist Rocco De Angelis, fuochi piromusicali e un maxi schermo che proietterà il video di “Io sono pazzesco”, hit musicale dell’istrionico hair stylist. Dalle ore 22, party cui potranno partecipare, attraverso l’invito sui social, tutti i followers di Federico Fashion Style. Non mancherà il Beauty Bus, noto per il reality tv, ovvero il camper con cui Federico gira i borghi italiani alla ricerca di ragazze cui stravolgere il look.