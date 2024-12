Chiusi i mercatini di Natale a Procida: sigilli dei carabinieri. Gli organizzatori: “Contenzioso per 10 metri”

video suggerito

A cura di Giuseppe Cozzolino

Il sequestro da parte dei carabinieri. Foto / Fanpage.it

Sigilli ai mercatini di Natale di Procida: i carabinieri sono intervenuti nella serata di ieri, facendo scattare il sequestro preventivo dell'area. Ma gli organizzatori contestano la misura, spiegando che si tratterebbe di un contenzioso per un'area di circa dieci metri. A Fanpage.it, l'avvocato Arsenio Maiorano in difesa di QualityProcida, l'ente promotore dell’evento, ha spiegato: "Le forze dell’ordine intervenute hanno ritenuto carente di documentazione l’iter autorizzativo per una diatriba incorsa tra l’ufficio tecnico comunale e il comune stesso sulla capacità autorizzativa del comune su una piccola zolla di terreno di pochi metri quadrati, appartenente invece al demanio nonostante la stessa è in concessione al comune. Una questione", spiega ancora l'avvocato, "che poteva essere risolta facilmente con provvedimenti amministrativi è stata invece gravata con un provvedimento smodato da un sequestro penale dell’area".

Per adesso, dunque, l'area è sottoposta a sequestro preventivo, con gli atti inviati alla Procura per le opportune valutazioni del caso da parte della magistratura. Quel che appare certo, al momento, è che gli eventi organizzati da QualityProcida, l'ente promotore dell’evento che comprende la partecipazione di oltre 50 tra artigiani, hobbisti, artisti e chef, non potranno essere svolti fin quando non avverrà il dissequestro dell'area. I mercatini di Natale di Procida fanno parte della manifestazione Mostra Mercato, organizzata con il patrocinio del Comune.

