Chiusa una strada al Vomero, verifiche su un palazzo da parte dei Vigili del Fuoco

Verifiche in corso su un palazzo, forse cornicioni e intonaco a rischio crollo in strada: chiusa la parte bassa di via Pitloo al Vomero.
A cura di Giuseppe Cozzolino
Foto Facebook / Marcello Framondi
Foto Facebook / Marcello Framondi

Chiusa via Antonio Pitloo al Vomero, all'altezza dell'incrocio con via Gino Doria: vigili del fuoco sul posto per le verifiche su un palazzo, che sembrerebbe essere problematico per pezzi di cornicione ed intonaco a rischio crollo. Traffico rapidamente in tilt mentre i caschi gialli compiono le verifiche sulla struttura.

(articolo in aggiornamento)

