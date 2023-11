Chiusa pizzeria nel Salernitano, sequestrata una tonnellata di carne congelata Controlli dei carabinieri del Nas tra Avellino, Salerno e Benevento; chiusa una pizzeria e sospesa l’attività della cucina di una mensa scolastica.

A cura di Nico Falco

I carabinieri del Nas di Salerno hanno sequestrato una tonnellata di carne congelata in un ristorante pizzeria della provincia: al momento del controllo il titolare non è stato in grado di fornire i documenti relativi alla tracciabilità. Per l'attività è inoltre scattata la chiusura per gravi difformità e carenze igienico sanitarie rilevate dai militari insieme a personale dell'Asl.

L'intervento nella pizzeria si inquadra nel piano predisposto dai Nas di Salerno, che negli ultimi giorni hanno ispezionato diversi esercizi di somministrazione di alimenti tra le province di Salerno, Avellino e Benevento per verificare il rispetto delle norme a tutela della salute dei cittadini.

Durante i controlli è stata sospesa la cucina della mensa scolastica di un istituto comprensivo della provincia di Avellino: col supporto di personale dell'Asl, i militari hanno rilevato nei locali, con deposito annesso, gravi carenze igienico sanitarie e hanno accertato che le autorizzazioni non erano conformi alla tipologia di servizio che effettivamente veniva svolto; nella circostanza sono stati sequestrati, e subito distrutti su indicazione del medico dell'Asl, due chili circa di carne affettata che non era stata conservata in modo adeguato.