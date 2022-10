Chiusa per 15 giorni una discoteca di Sorrento: nel locale risse e furti da sei mesi Risse, furti, aggressioni: negli ultimi 6 mesi diversi episodi accaduti nel locale, il Questore chiude per 15 giorni una discoteca di Sorrento.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Chiusa per 15 giorni una discoteca di Sorrento: lo ha deciso il Questore di Napoli, dopo le segnalazioni ricevute da diversi mesi dalle forze dell'ordine. Furti in pista da ballo, risse iniziate all'interno e proseguite all'esterno, giovani colpiti "per errore" durante il lancio d'oggetti tra "opposte fazioni". Tutti episodi che hanno portato il Questore ha disporre la sospensione della licenza, per scongiurare "un concreto pericolo per l’ordine pubblico e per la sicurezza dei cittadini", come spiegato dalla Questura partenopea.

Furti e risse iniziate a marzo scorso

Come ricostruito dalle forze dell'ordine, il locale è stato oggetto più volte negli ultimi sei mesi di eventi di cronaca. Il 1° marzo scorso uno dei presenti aveva già denunciato il furto del proprio cellulare mentre era sulla pista da ballo. Il 15 maggio, invece, alcuni ragazzi avevano avuto una violenta discussione all'ingresso, degenerata in rissa con annesso intervento dei carabinieri che denunciarono tre giovani per rissa aggravata. Il 1° giugno, invece, una ragazza era finita in ospedale perché, mentre ballava, alcuni giovani avevano iniziato a litigare ed una bottiglia lanciata dagli uni verso gli altri l'aveva ferita alla testa, finendo così in ospedale a Sorrento.

Gli ultimi episodi: l'aggressione a calci e pugni a un giovane

Particolarmente grave, invece, gli episodi accaduti a fine luglio scorso. Prima un giovane era stato aggredito in piazza Torquato Tasso a calci e pugni, dopo un litigio iniziato prima nel locale e poi proseguito all'esterno. Pochi giorno dopo, il 27 luglio, un altro uomo era stato picchiato per aver provato a difendere alcune amiche da un'altra persona che le stava infastidendo sulla pista da ballo. Troppi episodi che hanno portato il Questore a sospendere per 15 giorni la licenza del locale.