Chiusa la preferenziale alla Riviera di Chiaia, buche in via Simone Martini e a Santa Lucia

Dopo le forti piogge di queste ore Napoli inizia a sbriciolarsi: avvallamenti e buche in molti punti della città.

Stamattina brutte notizie per chi si muove coi mezzi pubblici e in taxi: chiusa la preferenziale alla Riviera di Chiaia, dall'incrocio con via San Pasquale, nel lato che porta verso piazza Vittoria e il Chiatamone. Ieri la lunga arteria che costeggia la Villa Comunale è diventata una piscina dopo la bomba d'acqua caduta su Napoli nel pomeriggio. Anm informa che la l𝐢𝐧𝐞𝐚 bus 𝟏𝟐𝟖: per la chiusura non svolta più alla Riviera ma fa via Piedigrotta, salita Piedigrotta, piazza Sannazaro, via Caracciolo, viale Dohrn, piazza Vittoria.

Strade allagate a Napoli ieri in diverse zone della città come il raccordo di via Caldieri al Vomero. Ad Agnano addirittura c'è stato lo straripamento della polla di Pisciarelli, nei Campi Flegrei, con un lungo fiume di acqua calda e giallognola che si è riversato tra le auto.

Oggi i danni sono in molte zone. Ad esempio, in via Simone Martini al Vomero: ennesima buca in una strada peraltro rifatta da pochi mesi, dal lato che porta alla rotonda di via Iannelli e poi all'imbocco con l'uscita tangenziale Camaldoli o in via Pigna verso l'altra uscita o la perimetrale dell'area Occidentale. Stamane una pattuglia dei vigili urbani sorvegliava che nell'avvallamento non ci finissero auto o scooter. Vigili del Fuoco in ricognizione stamane anche in via Tasso.

In via Generale Orsini, alle spalle della Regione Campania, parliamo della zona del borgo di Santa Lucia, due buche si stanno allargando giorno dopo giorno in una strada ormai trafficatissima vista la chiusura per lavori di restyling del Lungomare. Un'arteria, via Orsini, assediata dai parcheggiatori abusivi e pressoché dimenticata dal Comune di Napoli. Perfino nella zona della Regione Campania, nel lato pedonale, ad ogni pioggia si forma un vero e proprio lago d'acqua piovana: impossibile precorrere quel corridoio.