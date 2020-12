in foto: La piccola Hope, salvata dai volontari dell’associazione "Una Zampa sul Cuore".

Chiusa in un sacco dell'immondizia, con una corda al collo, ed abbandonata in strada. Il destino di una povera cagnolina era praticamente segnato, se non fosse stato per i volontari dell'associazione "Una Zampa sul Cuore" di Benevento, che l'hanno trovata, liberata e salvata. La piccola è stata chiamata Hope, "speranza", dai volontari che l'hanno salvata e che ora si stanno prendendo cura di lei in attesa di un'adozione.

in foto: Il sacco all’interno del quale Hope era stata legata e rinchiusa.

Hope, meticcia simile pastore tedesco, è una femmina molto giovane d'età, al di sotto dell'anno di vita. Molto docile, spiegano i volontari: si trova a Benevento, "ma per una buona adozione arriva ovunque, previo preaffido". L'obiettivo è donarle una vita migliore di quella avuta finora, con il suo "padrone" che per motivi ignoti ha deciso non solo di liberarsi di lei, ma addirittura di farlo nel modo peggiore. Non sarebbe sopravvissuta, infatti, con una corda al collo e chiusa in un sacco dell'immondizia: il caso ha voluto che una ragazza di passaggio l'ha trovata per pura coincidenza, abbandonata su una stradina secondaria. A quel punto la giovane ha chiamato i volontari dell'associazione che sono giunti sul posto e l'hanno soccorsa prima che forse troppo tardi. "Le intenzioni di questa feccia umana", spiegano, "erano chiaramente quelle di uccidere in modo atroce una povera creatura che in lui o lei aveva fiducia. Faremo delle indagini personali in zona, intanto dateci una mano a condividere l'appello. Ci stiamo attivando", aggiungono dall'associazione, "per fare i controlli di routine come controllo del chip e visita veterinaria, ma per lei cerchiamo sicuramente una vita migliore. Ci occuperemo noi anche della sterilizzazione, per ora cerchiamo quanto meno uno stallo".