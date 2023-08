Chiude il cimitero vecchio di Miano: “Tre alberi pericolanti, nessuna ditta disponibile ad agosto” Il Comune: “È agosto, difficile trovare ditte esterne che possano procedere alla messa in sicurezza”

A cura di Pierluigi Frattasi

Ci sono tre alberi pericolanti che rischiano di crollare. Chiude a tempo indefinito il Cimitero Vecchio di Miano a Napoli. Per il Comune, infatti, essendo agosto c'è la "difficoltà di avvalersi, entro tempi ristretti, della disponibilità di ditte esterne che possano procedere alla messa messa in sicurezza dell’area". Cosa che "impedisce anche una stima approssimativa della data di ripristino della stessa". Da qui, l'ordinanza di "chiusura sino a data da destinarsi del Cimitero vecchio di Miano causa stato precario di tre alberi ivi ubicati".

Il camposanto chiuso da martedì

La segnalazione dei tre alberi in "precarie condizioni di stabilità" e a rischio crollo è arrivata martedì 1 agosto 2023. Subito dopo, è scattata "la immediata chiusura, onde garantire la pubblica e privata incolumità". Il cimitero vecchio di Miano, quindi, resterà interdetto al pubblico, molto probabilmente fino a settembre, quando si potrà procedere alla ricerca di ditte esterne per la messa in sicurezza.

L'ordinanza per la sicurezza

"La concomitanza di vari fattori negativi – scrive il Comune – primo dei quali il periodo agostano, con la notoria difficoltà, per il competente Servizio, ad avvalersi, entro tempi ristretti, della disponibilità di ditte esterne che possano procedere alla messa messa in sicurezza dell’area, impedisce anche una stima approssimativa della data di ripristino della stessa". "Pertanto si debba, senza indugi, procedere alla chiusura a tempo indeterminato dell’anzidetto plesso cimiteriale, attesa la sopra rappresentata incertezza circa i tempi di affidamento della messa in sicurezza". Da qui, l'ordinanza che dispone di "impedire l’accesso al Cimitero vecchio di Miano sino al ripristino delle condizioni di sicurezza, attualmente minacciate dal pericolo costituito dallo stato precario di tre alberi ivi ubicati".