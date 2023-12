Chiese tremila euro a paziente oncologica per operarla, medico condannato a 4 anni di carcere Riconosciuto colpevole di concussione il chirurgo napoletano Renato Thomas; dovrà anche risarcire la Clinica Mediterranea, di cui era dirigente all’epoca dei fatti. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Nico Falco

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Immagine di repertorio

Avrebbe chiesto tremila euro a una paziente oncologica, che avrebbe dovuto pagare quel denaro se avesse voluto farsi operare da lui, anche se l'intervento fosse stato eseguito non privatamente ma in regime di servizio sanitario nazionale. Ricostruzione che aveva portato sotto indagine, e successivamente sotto processo, il chirurgo napoletano Renato Thomas. Il professionista è stato condannato a 4 anni e 4 mesi di reclusione e all'interdizione per 5 anni dai pubblici uffici.

I fatti risalgono al 2018, quando il medico era dirigente della Clinica Mediterranea di Napoli. La donna, affetta da un carcinoma alla mammella, voleva essere operata direttamente da lui. E qui sarebbe arrivata la richiesta di denaro, non dovuto, da corrispondere a prescindere dal fatto che l'operazione venisse effettuata privatamente, in regime di Ssn o come intramoenia. Per il medico il sostituto procuratore Henry John Woodcock, al termine della sua requisitoria, aveva chiesto una condanna a 4 anni e 8 mesi di reclusione.

Oggi, con la conclusione del processo, è arrivata la sentenza, pronunciata dai giudici della terza sezione penale (collegio presieduto dal giudice Sergio Aliperti): Thomas è stato ritenuto colpevole di concussione ed è stato condannato anche al risarcimento dei danni, da liquidarsi in separata sede, in favore della Clinica Mediterranea.