Chiesa gremita a Napoli per i funerali di Davide Tizzano, campione di canottaggio morto a 57 anni

Folla e commozione ai funerali di Davide Tizzano, che si sono svolti nella Basilica di Capodimonte, nel cuore di Napoli. Tizzano, campione olimpico di canottaggio, è morto a 57 anni.

Era gremita la Basilica di Capodimonte nel pomeriggio di oggi, martedì 30 dicembre, per i funerali di Davide Tizzano, campione partenopeo di canottaggio venuto a mancare ieri a 57 anni. Dai familiari ai semplici cittadini napoletani, passando per sportivi e rappresentati delle istituzioni, in tanti, circa 700 persone, hanno voluto tributare un ultimo saluto a Tizzano, campione olimpico (medaglia d'oro a Seoul 88 e Atlanta 96) e presidente della Federazione Italiana di Canottaggio: nella basilica partenopea, infatti, erano presenti l'ex presidente del Coni Giovanni Malagò, l'assessore allo Sport del Comune di Napoli Emanuela Ferrante, nonché ex campioni dello sport come Massimiliano Rosolino e Patrizio Oliva, e i giovani atleti della Canottieri Napoli, circolo nel quale Tizzano ha mosso i primi passi.

Sull'altare, accanto al feretro, erano invece presenti diverse ghirlande e composizioni floreali, così come bandiere, tra le quali quella della Federazione Italiana Canottaggio che, come detto, Davide Tizzano presiedeva. Durante l'omelia, inoltre, sull'altare è salita Valentina Rodini, anche lei campionessa olimpica di canottaggio (oro a Tokyo 2020, Olimpiade che si è svolta nel 2021 a causa della pandemia di Covid-19), che ha letto un messaggio in memoria di Davide Tizzano in rappresentanza di tutti gli atleti.