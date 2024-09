video suggerito

Chiedono soldi ai viaggiatori per aprire i tornelli delle stazioni della Circumvesuviana: malviventi arrestati Pretendevano soldi per consentire ai viaggiatori di passare i tornelli delle stazioni Circum, tra Torre Annunziata ed Ercolano. A rendere noto l’accaduto è stato il deputato Francesco Emilio Borrelli. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Valerio Papadia

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Viaggiatori, pendolari e turisti costretti a pagare per accedere alle stazioni della Circumvesuviana tra Torre Annunziata ed Ercolano, nella provincia di Napoli. Alcuni malviventi, infatti, pretendevano soldi per consentire ai viaggiatori di passare i tornelli delle stazioni: grazie all'intervento delle forze dell'ordine, i malviventi sono stati arrestati.

A rendere noto quanto accaduto è il deputato di Alleanza Verdi-Sinistra Francesco Emilio Borrelli, che racconta come i malviventi, dopo la segnalazione alle forze dell'ordine, siano stati individuati grazie alle immagini delle telecamere di videosorveglianza e siano stati arrestati alla stazione di Torre Annunziata.

"Ringrazio il presidente De Gregorio – ha scritto l'onorevole Borrelli sui social – per aver proceduto con la necessaria tempestività a verificare quanto avevamo denunciato sull’odioso fenomeno dell’estorsione di denaro ai passeggeri in cambio dell’apertura dei tornelli. Rendere le stazioni più sicure deve essere la priorità nell’interesse non solo dei pendolari ma anche dei lavoratori che si trovano esposti alla violenza e all’arroganza dei criminali".