video suggerito

Chiede l’elemosina a una donna, poi la minaccia con un coltello e la rapina: 29enne arrestato a Porta Capuana Dopo aver chiesto l’elemosina, il 29enne ha agito con due complici, che si sono dileguati. Portato in commissariato, il 29enne ha danneggiato la porta d’ingresso e alcuni arredi. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Valerio Papadia

23 CONDIVISIONI condividi chiudi

Ha chiesto l'elemosina a una donna, poi l'ha minacciata con un coltello e l'ha rapinata: a Porta Capuana, nel cuore di Napoli, un uomo di 29 anni – originario del Ghana, irregolare sul territorio italiano e con precedenti – è stato arrestato nel pomeriggio di ieri, lunedì 2 dicembre, dalla Polizia di Stato.

Nella fattispecie, gli agenti del commissariato Vicaria-Mercato, durante un servizio di controllo del territorio, mentre transitavano in piazza Capuana sono stati avvicinati da una donna in evidente stato di agitazione che, indicando un uomo poco distante, ha raccontato agli operatori che il predetto, dopo averle chiesto l'elemosina, aveva estratto un coltello e, unitamente ad altri due soggetti, sopraggiunti in seguito, l'aveva rapinata della borsa e della collana.

L'uomo ha danneggiato il commissariato

I poliziotti sono prontamente intervenuti e hanno raggiunto l'uomo, arrestandolo non senza difficoltà; i due complici, invece, sono riusciti a far perdere le loro tracce. Una volta portato negli uffici del commissariato, il 29enne ha dato in escandescenze, danneggiando la porta d'ingresso e alcuni arredi; l'uomo è stato pertanto arrestato per rapina, resistenza a Pubblico Ufficiale e danneggiamento.