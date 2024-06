video suggerito

"Chiamate il titolare" e tira fuori la pistola, paura nella concessionaria nel Casertano Un 41enne è stato denunciato a Macerata Campania: è andato in una concessionaria armato e a volto coperto e ha minacciato i presenti.

A cura di Nico Falco

Si è presentato in una concessionaria d'auto di Macerata Campania con una mascherina ffp3 sul volto e ha chiesto di parlare col titolare, ma evidentemente non voleva aspettare che l'uomo si liberasse: quando gli hanno detto che avrebbe dovuto aspettare, non ci ha pensato due volte e ha tirato fuori una pistola e ha minacciato i presenti. A risolvere la situazione, l'intervento dei carabinieri, che sono riusciti a disarmarlo: si tratta di un 41enne del Napoletano, che è stato denunciato a piede libero.

L'episodio è accaduto il 4 giugno scorso nella cittadina della provincia di Caserta, l'uomo dovrà rispondere di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone e porto di armi. Stando a quanto ricostruito dai militari, particolare ancora più assurdo di questa vicenda, non si sarebbe trattato di un tentativo di rapina né ci sarebbero stati rancori tra l'uomo e l'imprenditore che potrebbero aver portato a questo gesto. Il 41enne avrebbe perso la calma perché gli era stato detto di aspettare.

Approfittando di un momento di distrazione, il proprietario della concessionaria è riuscito a comporre il 112 e a contattare i carabinieri della Compagnia di Santa Maria Capua Vetere; la pattuglia della stazione di Macerata Campania, in perlustrazione del territorio, è stata dirottata sul posto e in pochi minuti ha raggiunto l'attività. All'arrivo dei militari il 41enne ha cercato di allontanarsi ma è stato raggiunto e bloccato. La pistola è stata recuperata e sottoposta a sequestro; si tratta di una replica, un'arma a salve marca Bruno modello 92 calibro 9, priva di tappo rosso e con 3 cartucce nel caricatore.