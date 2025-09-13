napoli
video suggerito
video suggerito

Chiaia, scooter non si ferma all’alt e travolge carabiniere in via Filangieri per scappare

Un militare dell’Arma è stato investito nella notte a Chiaia da un uomo in scooter; il carabiniere ha riportato lesioni guaribili in 21 giorni.
Fai rumore con noi. Diventa sostenitore
A cura di Nico Falco
65 CONDIVISIONI
Immagine

Il carabiniere gli aveva intimato l'alt per procedere coi controlli ma lui, di fronte alla paletta, ha accelerato e ha tentato la fuga; per farsi largo ha investito il militare, che è finito rovinosamente a terra: portato in ospedale, ha riportato una forte contusione alla spalla. È successo nel corso della notte in via Filangieri, quartiere Chiaia, nel centro di Napoli, dove erano in corso controlli mirati nell'area della movida.

Carabiniere travolto da scooter in via Filangieri

Il militare ferito è un sottufficiale del Nucleo Radiomobile di Napoli, l'investimento risale all'1 circa di oggi, 13 settembre; nell'impatto è caduto a terra battendo violentemente la spalla sinistra. È stato accompagnato dalla gazzella all'Ospedale del Mare, dove i medici hanno escluso conseguenze gravi e lo hanno dimesso con prognosi di 21 giorni. L'uomo in scooter è riuscito a scappare e sono in corso ricerche per identificarlo.

I controlli: una sanzione su tre per il casco

Nel corso dei controlli, svolti nella zona dei baretti di Chiaia dai carabinieri della Compagnia Napoli Centro insieme a quelli del Radiomobile e del reggimento Campania, sono stati denunciati due ragazzi che hanno tentato di forzare il posto di blocco.

Leggi anche
Cadavere trovato in strada a Chiaia: è omicidio. Arrestato il presunto assassino

Sono state elevate 39 sanzioni; di queste, 13, ovvero una su tre, è stata per mancato uso del casco. Diverse, e solite, le giustificazioni fornite: dal "sono appena partito, ho fatto solo dieci metri" al "si rovinano i capelli", passando per "ho dimenticato il casco a casa"; alla fine 13 scooter sono finiti sotto sequestro. La denuncia è scattata anche per due parcheggiatori abusivi recidivi e quattro giovanissimi, trovati in possesso di hashish, sono stati segnalati alla Prefettura come assuntori.

Cronaca
65 CONDIVISIONI
Immagine
Analisi
San Gennaro, quest'anno il miracolo fa parte della campagna elettorale in Campania
Regionali Campania, centrodestra ancora senza candidato. Dopo prefetto e industriale, ora c'è il rettore Nicoletti
L'ultimo scontro di De Luca con Meloni prima di andar via: il ricorso sul piano sanità in Campania
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
napoli
api url views