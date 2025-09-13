Chiaia, scooter non si ferma all’alt e travolge carabiniere in via Filangieri per scappare

Il carabiniere gli aveva intimato l'alt per procedere coi controlli ma lui, di fronte alla paletta, ha accelerato e ha tentato la fuga; per farsi largo ha investito il militare, che è finito rovinosamente a terra: portato in ospedale, ha riportato una forte contusione alla spalla. È successo nel corso della notte in via Filangieri, quartiere Chiaia, nel centro di Napoli, dove erano in corso controlli mirati nell'area della movida.

Carabiniere travolto da scooter in via Filangieri

Il militare ferito è un sottufficiale del Nucleo Radiomobile di Napoli, l'investimento risale all'1 circa di oggi, 13 settembre; nell'impatto è caduto a terra battendo violentemente la spalla sinistra. È stato accompagnato dalla gazzella all'Ospedale del Mare, dove i medici hanno escluso conseguenze gravi e lo hanno dimesso con prognosi di 21 giorni. L'uomo in scooter è riuscito a scappare e sono in corso ricerche per identificarlo.

I controlli: una sanzione su tre per il casco

Nel corso dei controlli, svolti nella zona dei baretti di Chiaia dai carabinieri della Compagnia Napoli Centro insieme a quelli del Radiomobile e del reggimento Campania, sono stati denunciati due ragazzi che hanno tentato di forzare il posto di blocco.

Sono state elevate 39 sanzioni; di queste, 13, ovvero una su tre, è stata per mancato uso del casco. Diverse, e solite, le giustificazioni fornite: dal "sono appena partito, ho fatto solo dieci metri" al "si rovinano i capelli", passando per "ho dimenticato il casco a casa"; alla fine 13 scooter sono finiti sotto sequestro. La denuncia è scattata anche per due parcheggiatori abusivi recidivi e quattro giovanissimi, trovati in possesso di hashish, sono stati segnalati alla Prefettura come assuntori.