“Chi vive tra via Stadera e Nazionale delle Puglie non ha più servizi e trasporti”: la lettera del residente Chi vive o lavora nella zona di Napoli compresa tra via Stadera, via Nazionale delle Puglie e Arpino di Casoria non ha più servizi né trasporti pubblici: la lettera di un residente.

Carmine, residente nell'area compresa tra via Stadera, via Nazionale delle Puglie e Arpino di Casoria ha scritto a Fanpage.it per raccontare quella che definisce «ennesima storia di abbandono delle periferie».

Sono un cittadino napoletano che vive in quel lembo di terra periferico tra Napoli e Casoria densamente abitato. Una zona abbandonata a se stessa priva di servizi. La questione che porto è quella dell'abolizione delle ultime fermate della linea 182 che prima arrivava a Via Nazionale delle Puglie e ora si ferma in Via Paternum a San Pietro a Patierno.

La questione dei trasporti nella zona del quadrante orientale di Napoli è drammatica:

Nella pratica questa era una linea che permetteva agli utenti delle mio quartiere di arrivare in zona Cavour e quindi centro storico di Napoli in circa 40 minuti, la utilizzavano da tantissime persone studenti, lavoratori e ammalati che andavano nei vari Policlinici.

Adesso sono costretti, per prendere questa linea ad attendere la linea C90 a loro detta potenziata che non è il massimo dell'efficienza e quindi per sole tre fermate abolite i tempi di tragitto si allungano a dismisura .

L'epilogo della storia raccontata alla nostra redazione rende a pieno lo stato della rete dei trasporti, ormai imbarazzante: