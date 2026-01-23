napoli
Chi dirigerà gli uffici della Regione Campania a Bruxelles? Più nomi in lizza, in pole position c’è Ciro Borriello

Dopo le dimissioni di Maraio, diventato assessore al Turismo, l’Ufficio Comunitario della Regione a Bruxelles fa gola a molti.
A cura di Ciro Pellegrino
Gaetano Amatruda, Ciro Borriello, Stanislao Lanzotti
C'è un ufficio di rappresentanza, molto ambito in Regione Campania, che con la nomina della giunta di Roberto Fico è rimasto senza dirigente. È l'Ufficio Comunitario Regionale, ovvero la rappresentanza istituzionale della Giunta regionale e rapporti con la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome. Con Vincenzo De Luca presidente lo guidava Enzo Maraio, socialista, entrato in giunta con la delega al Turismo. E ora?

Anzitutto: cosa fa quest'ufficio? In connessione col capo di Gabinetto del presidente della Regione, assicura il corretto funzionamento della sede regionale di Roma, segue i fatti della Conferenza delle Regioni e del Cipe (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica); gestisce l'ufficio comunitario, ovvero quello di Bruxelles, sede di numerose istituzioni chiave dell'Unione Europea, come la Commissione Europea, il Consiglio Europeo e il Consiglio dell'UE.  L'ufficio di Bruxelles, istituito nel 2008, quando era presidente Antonio Bassolino, svolge funzioni di raccordo, informazione e supporto sui programmi e sulle politiche dell’Unione europea. È volontà di Fico farlo funzionare ancora, visto che di recente è stato firmato un decreto che autorizza – per l’anno 2026 – l'assegnazione di 70.000 euro, in esercizio provvisorio di bilancio, quale fondo economale.

Chi ci andrà? Il ventaglio di nomi è ampio e ovviamente i Socialisti sperano si tratti di un nome della loro orbita. Due papabili vengono da quell'area e sono Gaetano Amatruda, socialista, giornalista e già portavoce di Stefano Caldoro quando era governatore. C'è anche Michele Tarantino, segretario Regionale del Psi in Campania  potrebbero. In campo c'è Stanislao Lanzotti, coordinatore di Italia Viva a Napoli,  Simone Valiante, Pd, figlio maggiore di Antonio Valiante. Ma il  più accreditato pare essere Ciro Borriello, M5s, ex assessore comunale, spin doctor della campagna di Fico per le Regionali.

Ciro Pellegrino
napoli
