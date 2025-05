video suggerito

Trasporto pubblico a Napoli

Che succede alla Funicolare Centrale di Napoli? Non trova pace: ennesimo guasto Disastro Funicolare Centrale: da giorni ci sono problemi e si blocca. I canali di comunicazione Anm? Del tutto farraginosi. Sostieni il giornalismo libero di Fanpage.it Abbonati ora

A cura di Redazione Napoli

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Trasporto pubblico a Napoli ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Che sta succedendo alla Funicolare Centrale di Napoli? Mezzo di trasporto verticale fra i più amati dai napoletani per la sua puntualità ed efficienza, sta perdendo colpi: nel giro di pochi giorni prima la lesione del cavo di trazione, sostituito nel giro di alcuni giorni, poi una serie ripetuta di stop causa guasti di vario tipo. L'ultimo oggi, mercoledì 7 marzo: stop alle corse in orario mattutino di punta. Chi vive al Vomero può sempre optare per la linea 1 della metropolitana che tuttavia, senza questo fondamentale mezzo di trasporto, si riempie a dismisura.

E poi c'è il tema dei collegamenti col corso Vittorio Emanuele (la Funicolare Centrale è importante per studentesse e studenti che frequentano l'Istituto Universitario "Suor Orsola Benincasa"). Martedì era stata la volta di una non meglio precisata «scheda elettronica» che si era guastata. Ora non si sa qual è il problema.

Anm, l'azienda napoletana di mobilità, affida le sue comunicazioni ad un flusso disastroso: un sito internet poco usabile, due canali social (quindi per accedervi occorre essere iscritti a X, l'ex Twitter o a Facebook) e ad un numero verde 800 639525. Il servizio informazioni non funziona h24: dal lunedì al venerdì dalle ore 6.30 alle ore 20. Nei weekend occorre affidarsi alla buona sorte.