video suggerito

Cestini “intelligenti” in via Toledo: avvisano con un sms i netturbini quando sono pieni I cestini intelligenti in via Toledo a Napoli: avviseranno, una volta colmi, i netturbini che arriveranno a svuotarli. Saranno in otto in tutta la strada. Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

A cura di Giuseppe Cozzolino

108 CONDIVISIONI condividi chiudi

Uno dei cestini intelligenti

Arrivano i cestini dei rifiuti "intelligenti" in via Toledo, a Napoli. Dopo i primi due già installati uno sulla stessa via e un altro in piazza Trieste e Trento, ne arriveranno altri otto. L'obiettivo è quello di utilizzare le nuove tecnologie per ridurre al minimo il volume dei rifiuti e ottimizzare la frequenza della raccolta.

La caratteristica principale, infatti, è che i rifiuti vengono "compattati" già una volta inseriti nei cestini. E non solo: al raggiungimento della capienza prefissata, i contenitori avviseranno gli operatori di Asia tramite un sms o una email di dover essere svuotati. Alimentati da energia solare, i bidoni hanno una capienza da 120 litri e dovrebbero aiutare a "smaltire" i tanti rifiuti che lungo via Toledo, la strada che divide il Centro Storico dai Quartieri Spagnoli e diventata via dello shopping ma anche via dello street food, vengono prodotti ogni giorno da cittadini e turisti.

"Continua il processo di digitalizzazione del sistema di raccolta dei rifiuti. Il processo di miglioramento passa comunque attraverso la collaborazione e la sinergia con i cittadini e le attività produttive", ha spiegato l’Assessore al Verde e alla Salute, Vincenzo Santagada. Gli fa eco Domenico Ruggiero, amministratore unico di Asia Napoli, che ha aggiunto: "Abbiamo aggiunto nuovi cestini in un’area di grande afflusso. Si tratta di piccole, ma importanti infrastrutture in strada che, integrate in un ampio programma di interventi, contribuiscono a rimodellare l’aspetto del territorio migliorando il decoro urbano".

Uno dei cestini intelligenti installati su via Toledo a Napoli