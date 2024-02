“Cessate il fuoco”, striscione pacifista al Teatro San Carlo: il pubblico si alza e applaude Messaggio di pace al Massimo Lirico partenopeo nell’ultima rappresentazione del Don Giovanni di Martone. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Pierluigi Frattasi

"Cessate il fuoco" è il testo apparso sullo striscione al Teatro San Carlo di Napoli nell'ultima rappresentazione del Don Giovanni di Mozart, con la regia di Mario Martone, messa in scena ieri, martedì 27 febbraio 2024. Quando sul palco è comparso il messaggio pacifista contro tutte le guerre nel mondo, a cominciare dai conflitti in Ucraina e Palestina, il pubblico in platea si è alzato in piedi ed ha applaudito. Un gesto simbolico e di grande impatto emotivo.

Lo striscione nell'ultima recita del Don Giovanni di Martone

Al termine dell'ultima recita del Don Giovanni, il capolavoro mozartiano messo in scena dal regista Mario Martone, gli artisti hanno esposto lo striscione con la scritta "Cessate il fuoco", rivolgendosi al pubblico e al mondo intero. L'appello per la pace e la fine delle guerre è stato accolto da un lungo e caloroso applauso da parte degli spettatori, che hanno apprezzato l'iniziativa e il coraggio degli artisti. Il gesto è stato anche ripreso e diffuso sui social media, dove ha suscitato numerosi commenti e condivisioni.

Il Don Giovanni di Martone ha debuttato il 14 febbraio e si è concluso il 27 febbraio, è stato un successo di critica e di pubblico. Il regista ha saputo reinterpretare il dramma giocoso di Mozart e Da Ponte. Il cast, composto da cantanti di fama internazionale, ha dato vita a una performance di alto livello, accompagnata dall'orchestra e dal coro del Teatro San Carlo.

Il messaggio di pace lanciato dagli artisti del Teatro San Carlo di Napoli si inserisce in un contesto di crescente tensione e conflitto nel mondo, dove le guerre e le violenze continuano a mietere vittime e a minacciare la sicurezza e la convivenza. Con il loro gesto, gli artisti hanno forse voluto esprimere la loro solidarietà e il loro impegno per una cultura della pace e del dialogo, che possa contrastare l'odio e l'indifferenza. Un messaggio forte e chiaro, che parte dal palcoscenico di uno dei templi della musica e dell'arte.