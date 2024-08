video suggerito

“C’ero prima io”: rissa davanti al chiosco dei panini, accoltellato un ragazzo a Ischia La vicenda risale allo scorso 4 agosto, ma i partecipanti alla violenta rissa sono stati identificati soltanto nelle ultime ore: tre giovani sono stati denunciati dai carabinieri. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Valerio Papadia

Immagine di repertorio

È bastata una incomprensione su chi dovesse essere servito prima a far scoppiare una violenta rissa davanti a un chiosco dei panini a Ischia, al culmine della quale un giovane è stato accoltellato. La vicenda risale allo scorso 4 agosto, ma soltanto nelle ultime ore i partecipanti alla violenta rissa sono stati identificati: tre giovani sono stati così denunciati dai carabinieri per rissa e proposti per il Dacur, il divieto di accesso ai pubblici esercizi.

L'episodio risale, come detto, allo scorso 4 agosto. Sono le prime luci dell'alba, intorno alle 5, e davanti al chiosco dei panini in via Francesco Sogliuzzo c'è la fila di chi è appena uscito dai locali dell'isola e vuole concedersi un boccone prima di tornare a casa. Tra i ragazzi in fila ci sono anche un 19enne napoletano e un 24enne di Lacco Ameno: un panino viene servito a quest'ultimo, ma il più giovane si lamenta, affermando di essere arrivato per primo.

Gli animi si scaldano e il 24enne viene bersagliato dal lancio di alcune monetine; un suo amico, un 22enne, interviene in sua difesa. Si passa così alle mani: calci e pugni, fino a quando il 19enne estrae dai pantaloni un coltello e colpisce il 22enne alla schiena, poi fugge. I carabinieri, avvalendosi delle immagini delle telecamere della zona, hanno presto dato un nome ai volti immortalati: i tre sono stati così denunciati; per il 19enne verrà proposto anche il foglio di via obbligatorio dall'isola, mentre per il locale, già teatro di eventi simili, verrà proposta la sospensione dell'attività.