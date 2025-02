Cerca di evitare un’auto e si schianta contro un tir: due feriti in zona Capodichino a Napoli

video suggerito

A cura di Valerio Papadia

Un rocambolesco incidente si è verificato nella mattinata di oggi, giovedì 13 febbraio, in viale Comandante Umberto Maddalena, nella zona di Capodichino, periferia settentrionale di Napoli. Da quanto si apprende, una Jeep Renegade, nell'effettuare una inversione di marcia, ha stretto troppo la carreggiata; una Fiat Panda, al fine di evitare l'impatto con l'altra vettura, ha sterzato bruscamente a sinistra, scavalcando lo spartitraffico, invadendo la carreggiata opposta e impattando frontalmente con un autocarro. A seguito dello scontro, la Fiat ha ruotato su sé stessa, impattando anche contro la Jeep.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno soccorso i conducenti dei veicoli coinvolti: ad avere la peggio sono stati gli autisti della Panda e dell'autocarro, che sono rimasti lievemente feriti; il primo è stato trasportato all'ospedale del Mare, mentre l'altro al CTO. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti anche gli agenti dell'Unità Operativa San Giovanni che, con il supporto delle Unità Operative Stella e Secondigliano hanno effettuato tutti i rilievi utili a determinare la dinamica precisa di quanto accaduto.

Ancora questa mattina, un altro incidente stradale, grave, si è verificato a Napoli, precisamente al Vomero, quartiere collinare della città. In via Gino Doria, un 90enne alla guida di un'auto ha imboccato la strada contromano e ha travolto uno scooter, guidato da un uomo di 52 anni, che è stato ricoverato in gravi condizioni all'ospedale Cardarelli