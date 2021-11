Cerca di entrare in casa della ex moglie prendendo a pugni il cancello: arrestato Un 36enne ha provato ad entrare in casa dell’ex compagna: fermato dalle forze dell’ordine all’esterno dell’abitazione e denunciato per atti persecutori.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Voleva entrare in casa della ex compagna in preda alla rabbia, tanto che i poliziotti lo hanno trovato mentre ancora prendeva a pugni il cancello chiuso all'esterno dell'abitazione. Un 36enne è stato così denunciato dagli agenti di polizia del commissariato Vicaria – Mercato, e dovrà ora rispondere di atti persecutori nei confronti della donna.

Gli agenti erano stati chiamati dopo che in centrale era arrivata la segnalazione di una lite familiare in corso su via Bartolomeo Chioccarelli, nel quartiere Mercato, alle spalle dell'omonima piazza a ridotto di Porta Nolana. Giunti sul posto, il fratello della vittima è andato incontro ai poliziotti spiegando loro che l'ex compagno della sorella si era presentato sotto casa cercando di entrare nell'abitazione della donna, come era già avvenuto nei giorni precedenti. Ed è qui che l'uomo si trovava, prendendo a pugni la cancellata in ferro che separa le scale esterne dagli ingressi degli appartamenti. I poliziotti si sono dunque avvicinati all'uomo e lo hanno invitato a calmarsi, per poi portarlo in caserma. L'uomo, risultato essere un 36enne pakistano, è stato quindi denunciato per atti persecutori. Rischia da un anno a sei anni e sei mesi, oltre all'aumento di pena perché il reato è stato commesso contro la sua ex compagna, come previsto dalle normative vigenti.