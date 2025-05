C’era un milione di persone a festeggiare lo scudetto del Napoli in strade e piazze

video suggerito

Un milione di persone, tra Napoli città e la sua popolosissima area metropolitana, è sceso in piazza e in strada venerdì 23 e nella notte di sabato 24 maggio per festeggiare il quarto scudetto del Calcio Napoli. La cifra è fornita dal prefetto Michele Di Bari, in un punto convocato oggi con la stampa per fare il resoconto di come è andato il dispositivo sicurezza. Per il capo dell'ufficio territoriale di governo il rapporto fra numero di persone in strada contemporaneamente e fatti registrati dalle forze dell'ordine pende decisamente dal lato giusto: «Il dispositivo ha funzionato, è stata una festa di popolo», dice.

Di Bari non nega le vicende di cronaca: «La festa non è stata affievolita da qualche rapina, gesto inconsulto che rientra nell'ordinarietà di una città che ha visto i suoi cittadini protagonisti e che al 99% ha funzionato in maniera perfetta anche grazie all'idea di installare maxi schermi in altre 53 città della provincia che è stata vincente».

Il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi è sulla stessa linea: «È stata una delle più belle feste in assoluto dal punto di vista della gioia e dell'organizzazione. Abbiamo dato il segnale di una città organizzata e molto civile. I trasporti con Anm hanno funzionato tutta la notte – ha ricordato – ed hanno trasportato oltre 100mila persone e Asia è al lavoro da stamattina perché la produzione di rifiuti è strettamente proporzionale alla gioia dei tifosi e già larghe parti della città sono pulite». Il sindaco ha riferito di aver ricevuto messaggi da parte di esponenti di «primissimo livello, anche governativi» per la buona riuscita delle festa nella notte».

Raccolto il triplo dei rifiuti di Capodanno

Qualcuno ha paragonato la festa per il titolo calcistico al Capodanno. In realtà c'era molta più gente in strada. E lo si è capito in maniera incontrovertibile analizzando un fattore fondamentale: la spazzatura prodotta. Nella notte dei festeggiamenti per la conquista dello scudetto, Asia Napoli, l'azienda di igiene ha raccolto 60 tonnellate di rifiuti da spazzamento, quasi il triplo rispetto alle 20 tonnellate registrate durante la notte di Capodanno.

Nel complesso, tra interventi ordinari e straordinari, sono state raccolte circa 1.500 tonnellate di rifiuti sull’intero territorio cittadino nella sola notte dei festeggiamenti.