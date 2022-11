Centinaia di pneumatici rubati di Maserati, Mercedes e Bmw: la scoperta in un garage nel Casertano La scoperta è stata effettuata dalla Polizia Stradale di Caserta a Macerata Campania: il proprietario del garage, un 47enne, è stato denunciato per ricettazione.

A cura di Valerio Papadia

Centinaia di pneumatici e cerchioni rubati, di auto di alta fascia come Maserati, Mercedes, Bmw e Audi, erano nascosti in un garage privato a Macerata Campania, nella provincia di Caserta: la scoperta è stata effettuata, nella giornata di ieri, lunedì 7 novembre, dalla Polizia Stradale di Caserta, che ha denunciato per ricettazione alla competente Autorità Giudiziaria il proprietario del garage, un uomo di 47 anni.

Gli pneumatici sequestrati valgono 40mila euro

Le indagini, effettuate nell'ambito di una serie di controlli predisposti dalla Polizia di Stato per contrastare i reati predatori, hanno consentito alla Squadra di Polizia Giudiziaria della Stradale di Caserta di sequestrate l'ingente quantitativo di pneumatici e cerchioni di autovetture – insieme a 12 coppie di barre per il tettuccio delle auto – per un valore complessivo di oltre 40mila euro.

Invitato dai poliziotti a fornire spiegazioni riguarda i centinaia di pneumatici presenti nel suo garage, il 47enne non ha saputo indicarne la provenienza; gli agenti hanno pertanto proceduto al sequestro della merce rinvenuta e a denunciare l'uomo, che resta a disposizione della competente Autorità Giudiziaria. Ancora da chiarire la provenienza dell'ingente quantitativo di pneumatici che si trovavano all'interno del garage.